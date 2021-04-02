Хуже всего ситуация с коронавирусом на данный момент в Киеве, Львовской, Николаевской и Житомирской областях.

Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.- Ситуация остается достаточно напряженной. В некоторых регионах – очень напряженной. В "красной" зоне карантина находятся 11 областей... В столице Киеве занято почти 84% коек с кислородом – это самый высокий показатель по стране. Также напряженная ситуация во Львовской области – более 71%, в Житомирской области – более 70%, почти 71%, в Николаевской области – также 71,5% Это самый высокий показатель в стране по занятости коек, - сообщил министр.Он отметил, что в ряде западных областей ситуация стабилизировалась. "Ситуация стабилизировалась, уменьшается количество госпитализированных людей, как следствие - высвобождаются кровати. На сегодня показатели заполненности коек с кислородом - около 50%", - рассказал министр.