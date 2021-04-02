Концерт российского стендап-комика Ивана Абрамова, который запланирован на 13 мая в Харькове, хотят отменить.

Как сообщили в Представительстве президента Украины в Автономной республике Крым, в августе 2019 года Абрамов незаконно посещал временно оккупированную территорию Крыма и давал концерт в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым, что является нарушением украинского законодательства. В связи с этим представительство обратилось к Госпогранслужбе и в СБУ с просьбой принять во внимание эту информацию при прохождении Абрамовым пограничного контроля.Отметим, что по данным сервисов по продаже билетов, у Абрамова запланировано четыре концерта в Украине – в Днепре, Одессе, Киеве и Харькове. В Харькове комик планирует выступить 13 мая во Дворце студентов НТУ ХПИ, этот концерт перенесен с июня 2020 года. Цена билетов – от 450 до 1250 гривен.