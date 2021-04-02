Минсоцполитики и Миниинфраструктуры планируют увеличить тарифы на доставку пенсий Укрпочтой. После повышения стоимость доставки одной пенсии вырастет с 60 до более 100 гривен.

С 2004 по 2021 год средняя цена доставки одной пенсии выросла с 3,12 до 60 гривен, рассказала в интервью РБК-Украина министр социальной политики Марина Лазебная. Предыдущее правительство, по ее словам, уже повышало тарифы в среднем на 45%.По данным министра, 35% пенсионеров получают пенсию в отделениях «Укрпочты», часть людей Минсоцполитики хочет перевести на обслуживание в банковские учреждения, а остальных пенсионеров – выбрать на конкурсной основе новую организацию, которая могла бы доставлять и выплачивать пенсии.Между тем руководство «Укрпочты» отмечает, что речь идет о повышении тарифов всего на 11%, а не на 67% (с 60 грн до 100 грн). На предприятии сетуют, что в случае, если большинство пенсионеров переведут на банковское обслуживание, «Укрпочта» вынуждена будет прибегнуть к массовому увольнению почтальонов.