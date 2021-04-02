Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Прокуратура просит о продлении меры пресечения для Хэнди Али - содержание под стражей и для Игоря Лебедя - домашний арест.С 2017 года на Хэнди Али составили более 20 админ протоколов за нарушение ПДД», сказано в комментарии к выложенному фото.«Али Хэнди раскаивается и просит прощения у пострадавших. «Если бы я мог что-то изменить, я б поменял..». Али Хенди просит и молит о прощении. Извиняется перед потерпевшими, готов возместить ущерб. Извиняется перед народом Украины», сказано в подписям к другим видеоматериалам.Напомним, по данным следствия, 7 ноября 2020 года на перекрестке проспекта Науки и ул. Космической водитель автомобиля Volkswagen Passat ехал с превышением скорости по левой полосе, не предназначенной для движения прямо.В попутном направлении ехал автомобиль Volkswagen Jetta, водитель которого начал перестраиваться, не убедившись в безопасности маневра.В результате водитель Volkswagen Passat выехал за пределы проезжей части и налетел наезд на островок безопасности, где в это время находились пешеходы. В результате ДТП тогда пострадали трое человек, в том числе ребенок. Впоследствии одна из пострадавших, 60-летняя женщина, умерла в больнице, не приходя в сознание.