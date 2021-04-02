В апреле цена голубого топлива для большинства жителей Харькова и области останется прежней – 6,99 гривны. Однако после отмены действия предельной цены, установленной Кабмином, на рынке газа есть и более выгодные предложения.

Если потребитель передумал среди года?

Действие предельной цены на газ подходит к концу – уже с 1 апреля поставщиков не будут ограничивать цифрой в 6,99 грн за кубометр. Каждая компания предложит свою цену, исходя из рыночных условий.Большинство поставщиков, в частности региональные газсбыты, озвучили цену на уровне все тех же 6,99 грн за кубометр. В частности, стоимость газа для бытовых клиентов ООО «Харьковгаз сбыт», который является поставщиком для львиной доли жителей Харькова и области, в апреле тоже составит 6,99 грн.Как отмечают в компании, ситуация на европейских биржах остается нестабильной – после непродолжительного падения стоимость газа снова начала расти, и ожидаемое летнее снижение стоимости голубого топлива может вообще не состояться.В «Харьковгаз сбыте» анонсируют летний контракт на газ с фиксированной ценой, введение которого ожидается уже с 1 мая текущего года. Правда, цену пока не озвучивают.Вместе с тем, согласно мониторингу портала «Газправда», в апреле многие компании не изменили цену по сравнению с мартом, оставив ее на уровне даже ниже предельной. В частности, «Мегаватт» опубликовал ценник в 6,70 грн за кубометр, а поставщики «Эру людям», «Эру трейдинг» и «Агросинтез трейдинг» – 6,75 грн. Цену в 6,85 грн предложил ГП« Промсервис». «Нафтогаз України» также оставил апрельскую цену на уровне 6,86 грн. Столько же просит и «Галнафтогаз». По 6,88 грн будет продавать газ ДП «Эвода трейд» коммунального предприятия «Луцкводоканал». Цену в 6,98 грн обнародовала «Энерджи трейд групп».Более десяти компаний озвучили более высокие цены – от 7,60 грн и до 8,85 грн за кубометр.Напомним, с 1 мая поставщики предложат газ населению по фиксированной годовой цене – решение о введении годового тарифа на газ приняла НКРЭКУ 5 марта 2021 года. По словам экспертов, скорее всего, она окажется выше 8 грн за кубометр из-за высоких цен на оптовом рынке.«Ожидаемый низкий сезон на газовом рынке обещает быть не таким уж и низким. Традиционно на европейском, а теперь уже и украинском, рынках цена на газ снижается после окончания отопительного сезона. Пока же текущие тренды на биржах и прогнозы аналитиков говорят о сохранении на достаточно высоком уровне цен на газ в апреле-сентябре текущего года», – написал эксперт «Украинской энергетической ассоциации» Валентин Землянский на странице ассоциации в Facebook.По его словам, цены на оптовом рынке в последнее время колеблются от 7,3 тыс. до 7,9 тыс. грн за тысячу кубометров. Высокий спрос в марте обусловил цену в 7,5–7,9 тыс. грн за тысячу кубов.– На фоне достаточно высоких цен с большой долей вероятности можно прогнозировать, что цена годового контракта на газ, на который украинцы должны перейти с 1 мая, будет находиться на уровне 8 и более грн за кубометр, – отмечает эксперт.До 25 апреля поставщики обязаны разместить на своих сайтах годовые тарифные программы с фиксированной ценой на природный газ, которые будут действовать с 1 мая этого года по 30 апреля следующего.Менять условия и цены годового контракта поставщикам нельзя. Впрочем, как и прекращать его действие до истечения срока. Между тем постановление не запрещает компаниям предлагать другие тарифы, в том числе и на месяц.Клиент, в свою очередь, может свободно переходить с тарифа на тариф, но для этого ему необходимо заново подать заявление о присоединении к договору. Согласно действующим правилам, поставщик должен рассмотреть заявление в течение 20 дней, но может и отказать в его удовлетворении.Из-за этого, как предполагают эксперты, заключая годовой контракт, нужно понимать, что выйти из него будет сложно, если рыночная цена газа будет ниже, чем по контракту. Если контрактные цены будут значительно выгоднее, компании не только не захотят принимать заявки клиентов на переход, но и будут вынуждены отклонять их, считает директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Роман Ницович.– Представьте, к газоснабжающей компании посреди зимы приходит еще несколько сотен тысяч новых клиентов, которые хотят покупать газ по годовому тарифу. Это означает, что ей срочно нужно найти на рынке дополнительные объемы, купить их дороже, а продать – дешевле, – говорит аналитик.