В Харькове - 877 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 2 апреля в городе с начала эпидемии зарегистрировано 71 782 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 105 918 случаев заболевания COVID-19, 18 101 человек находится под медицинским наблюдением, 85 813 пациентов выздоровели, 2004 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано 19 893 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 711 630 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 33 679 человек умерли, 1 333 370 - выздоровели.