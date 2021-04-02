По мере того как пандемия COVID-19 затягивается, исследователи обнаружили связь между определенными факторами образа жизни и риском заражения человека.

Хотя уже было установлено, что люди с диабетом 2 типа и высоким индексом массы тела (ИМТ) подвергаются большему риску госпитализации и других серьезных осложнений, связанных с COVID-19, они также подвергаются большему риску заражения симптоматической инфекцией изначально.Таковы результаты недавнего исследования, проведенного учеными из Медицинской школы Университета Мэриленда, которое было опубликовано в журнале PLoS ONE.Используя данные британского биобанка о 500 тыс. британских добровольцах старше 40 лет, исследователи изучили факторы здоровья у тех, кто дал положительный результат на COVID-19, и сравнили их с теми, кто дал отрицательный результат. Они обнаружили, что те, у кого были положительные результаты теста на COVID-19, с большей вероятностью страдали ожирением или диабетом 2 типа. Те, у кого был отрицательный результат, с большей вероятностью имели высокий уровень «хорошего» холестерина ЛПВП и здоровый вес с нормальным индексом массы тела (ИМТ).