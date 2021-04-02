Я в разводе с отцом моего ребенка и отношения у нас, мягко говоря, не очень хорошие. Расстались мы вовсе не друзьями. Собралась на отдых с сыном за границу, но его отец назло мне отказывается давать разрешение на его вывоз. Что делать? Марина

Как разъяснили в Восточном межрегиональном управлении Минюста (г. Харьков), согласно законодательству Украины, детей до 16 лет можно вывозить за пределы государства, только если оба родителя согласны на это. При этом от цели поездки требование закона никак не зависит – везете ли вы свое чадо на отдых или поправить его здоровье. Необходимо, чтобы один из родителей подтвердил, что он не против путешествия.И все же законодательством предусмотрена возможность, когда нотариальное согласие второго родителя на вывоз ребенка за границу не нужно:– если один из родителей лишен родительских прав;– если ребенок выезжает с матерью-одиночкой;– если второй из родителей умер или пропал без вести;– если второй из родителей ребенка иностранец или лицо без гражданства;– если другой родитель уклоняется от уплаты алиментов.Кстати, что касается алиментов. Если мать или отец официально обращались в суд, а затем в исполнительную службу о взыскании с другого родителя ребенка алиментов на его содержание, а должник по-прежнему ничего не платит, то, вероятно, сформировалась задолженность по алиментам. Если она превышает размер алиментов за четыре месяца, то тому из родителей, с кем проживает ребенок, стоит обратиться к исполнителю и взять справку о задолженности. Этого будет достаточно, чтобы пересечь границу с ребенком без согласия другого родителя.Кроме этого, можно также получить соответствующее решение суда. Это может быть разовое разрешение на поездку или же разрешение, выданное на определенный период, например, на один год.При составлении такого искового заявления в суд необходимо указать:– цель выезда ребенка за границу (лечение, отдых, посещение родственников);– срок пребывания ребенка за границей;– место пребывания / проживания ребенка за границей;– факт отказа второго родителя дать согласие на выезд ребенка из страны.В Украине имели место случаи, например, когда маме давали разрешение сроком на один год для пересечения границы с неподконтрольной территорией. Аргументировали тем, что на неподконтрольной территории остались бабушки, дедушки, почти все родственники ребенка, и чтобы не разлучать его с ними – было выдано такое разрешение.Кроме этого, можно еще обратиться в опекунский совет, который поможет установить фактическое место проживания ребенка с одним из родителей, выдаст соответствующее распоряжение. Предъявить его на границе – достаточно для временного выезда ребенка на срок не более одного месяца.