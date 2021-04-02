В связи с проведением масштабных работ в пяти районах Харькова на полгода отключат горячую воду.

Как сообщили в КП "Харьковские теплосети", от горячего снабжения будут отключены как жилые дома, так и медицинские и образовательные учреждения.На предприятии отметили, что работы будут проводиться в рамках выполнения совместного проекта КП "ХТС" с Международным банком реконструкции и развития и Фонда чистых технологий "Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины".Также в межотопительный период запланирована комплексная реконструкция котельной "Хартрон" по ул. Академика Проскуры, 1 включая строительство когенерационной станции, и перекладка тепловых сетей от котельной и двух ЦТП.Помимо этого планируется провести реконструкцию 8 котельных с тепловой мощностью более 5 МВт и построить одну котельной с демонтажем имеющихся в Холодногорском, Новобаварском, Основянском и Слободском районах по таким адресам: ул. Большая Панасовская, 29; ул. Славянская, 8; ул. Петра Свинаренко, 5-А; пр. Ново-Баварский, 99-А; ул. Юдина, 2-Б; ул. Семинарская, 46; ул. Диспетчерская, 27-А; пр. Гагарина, 199/2.С графиком отключения и адресами можно ознакомиться здесь