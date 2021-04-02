Я готовлюсь оформлять пенсию. Можно ли самостоятельно прикинуть ее размер на основании собранных документов? Галина

На сайте Пенсионного фонда Украины предоставляется возможность гражданам рассчитать размер пенсии по возрасту, разъяснили в ПФУ. Сервис предоставляется гражданам, вошедшим на портал с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).Пользователю, который зарегистрировался на сайте ПФУ с помощью электронной подписи, предоставляется информация из Реестра застрахованных лиц по его персональным данным (ФИО, дата рождения, пол) и данным о его трудовой деятельности согласно Системе персонифицированного учета ПФУ. При этом пользователь имеет возможность определить условия расчета пенсии, а именно:– выбрать алгоритм расчета – как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;– актуализировать данные трудовой деятельности – дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка (по необходимости);– выполнить расчет пенсии (кнопка «Сохранить и рассчитать»).В результате проведения расчета пенсии пользователю будет предоставлена следующая информация:– размер пенсии с учетом страхового стажа на дату расчета;– протокол расчета.Количество модификации входных данных и проведения расчета пенсии не ограничено.