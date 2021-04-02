Метеорологи дали прогноз погоды в Харькове на выходные, 3 и 4 апреля, и понедельник, 5 апреля.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе – облачно, с прояснениями, ночью – умеренный дождь, днем – без существенных осадков, ветер – 7-12 м/с.Температура воздуха ночью – 3-5 градусов тепла, днем – 9-11.В воскресенье – облачно, с прояснениями, ночью – без осадков, днем – небольшой дождь, ветер – 5-10 м/с.Температура воздуха ночью – 0–5 градусов тепла, днем – 6-11.В понедельник - облачно, с прояснениями, ночью – без существенных осадков, днем – небольшой, местами умеренный дождь, ветер – 5-10 м/с.Температура воздуха ночью – от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем – 6-11 градусов тепла.