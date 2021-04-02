В Харьковской области сложилась катастрофическая ситуация – вопреки официальным данным, больницы перегружены, кислорода не хватает, врачи на грани истощения. В связи с этим МОЗ направило в Харьков ревизию, чтобы проверить информацию, предоставляемую руководством региона.

Переполненность больниц, катастрофическая нехватка кислорода, печальный рекорд по смертности, последнее место по темпам вакцинации – все эти показатели являются признаками беспомощности областной власти перед лицом приближающейся катастрофы, отмечают в Блоке Светличной «Разом!»– Сейчас должны быть срочно приняты ответственные управленческие решения, которые позволят спасти регион от медицинского коллапса и обезопасить жизнь людей, – считают представители политсилы.Ранее харьковские медики неоднократно заявляли о переполненности больниц. С середины марта пациентов с Covid-19 отправляли в Чугуев, Балаклею, Лозовую и другие райцентры. При этом в официальной статистике на сайте Минздрава было указано, что загруженность коек с кислородом в нашем регионе составляет всего 42–45% от общего количества.В итоге в Киеве поставили эту статистику под сомнение и направили в Харьков комиссию представителей НСЗУ. В состав комиссии, по словам зампреда ХОГА Михаила Черняка, вошли также представители госструктур, подчиненных министерству, которые работают на Харьковщине и будут давать информацию напрямую в министерство.Комиссия должна проверить, сколько коек выделено для госпитализации пациентов с коронавирусом, а также сколько из них обеспечены кислородом.– В соответствии с распоряжением министра проверяют городские медучреждения, определенные в госпитальную базу для оказания помощи при Covid-19. Это областные, ведомственные и городские больницы, – говорит Михаил Черняк. – Сегодня мы подтверждаем информацию, которая есть в MedData. Это программа, куда заносятся данные непосредственно медицинскими учреждениями, нашими коммунальными заведениями.После этого пройдет сверка реальной ситуации и той информации, которая подается медучреждениями. Ревизия коснется 13 больниц.