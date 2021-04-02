Во время таможенного контроля рейса Стамбул – Харьков в харьковском аэропорту сотрудники Слобожанской таможни Гостаможслужбы обнаружили у троих пассажиров контрабанду на сумму более 120 тысяч гривен.

Два гражданина Узбекистана и гражданин Украины выбрали формой прохождения таможенного контроля «зеленый коридор», но таможенники с помощью сканера Rapiscan нашли в их багаже товары в объемах, которые подлежат декларированию – сотни детских вещей, женских туник и платьев, футболок, спортивных костюмов. Результаты экспертизы показали, что объем товара превышает необлагаемую норму перемещения через границу Украины и подлежит налогообложению.