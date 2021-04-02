Харьковчанам, у которых образовалась задолженность по оплате коммунальных услуг, грозят судом. Взыскание подобных долгов происходит в порядке приказного производства. Какие сюрпризы таит в себе эта процедура и как не заплатить долги «за того парня», выяснял «Вечерний Харьков».

Должники по приказу

Если не получил судебный приказ

Взимать долги будут частники?

Как работает срок давности?

По состоянию на 1 марта в судах находилось 1442 дела против бытовых должников на сумму 24 млн грн.– Задолженность бытовых потребителей-клиентов на 1 марта 2021 года составляет 3,1 млрд грн. Это на 400 млн грн больше, чем в аналогичный период прошлого года (по состоянию на 1 марта 2020 года долг населения составлял 2,7 млрд грн), – сообщили в ООО «Харьковгаз сбыт».По данным газовиков, у более 70 тысяч абонентов задолженность за газ составляет свыше трех тысяч гривен. При этом около 30 тысяч потребителей более трех месяцев не платят за потребленный газ. Кроме того, почти половина клиентов, которые получают субсидии, – а это более ста тысяч человек – также имеют долги. Такую ситуацию «Харьковгаз сбыт» связывает с карантином, который сказался на благосостоянии граждан.Потребителям, которые оказались в затруднительном положении, компания предлагает заключить договор реструктуризации долга, а также обратиться в местное управление социальной защиты для оформления субсидии. В иных случаях долги будут взиматься через суд.Харьковчане задолжали не только за газ – люди не в состоянии вовремя и в полном объеме оплачивать также воду и тепло. Коммунальщики массово обращаются в суды.– Взыскание долгов за коммунальные услуги происходит в порядке приказного производства, которое таит в себе cкрытую угрозу для должников, – предупреждает юрист Роман Чумак.Суть процедуры, как объяснил юрист, сводится к тому, что суд по заявлению коммунального предприятия выдает судебный приказ о взыскании задолженности с потребителя. Рассмотрение таких требований осуществляется судом в течение пяти дней без вызова заявителя и должника и без проведения судебного заседания. В течение 15 дней со дня выдачи судебного приказа должник имеет право подать заявление о его отмене. Если он воспользуется своим правом, суд отменяет судебный приказ, если нет — судебный приказ приобретает законную силу. Именно признание должником предъявленного требования превращает судебный приказ в обязательное к исполнению судебное решение.– Должника должны известить, что заявление от коммунального предприятия поступило в суд и вынесен судебный приказ. Человек в свою очередь может либо признать, что он действительно должен, либо воспользоваться своим правом и доказать обратное. Бывают, например, ситуации, когда человек продал свое жилье, но новый собственник по какой-то причине не переоформил лицевые счета на себя. А коммунальщики предъявляют претензии к человеку, который уже не является собственником недвижимости и вообще никакого отношения к ней не имеет. Буквально на днях у нас был подобный случай. Человек получает уведомление о том, что в его отношении вынесен судебный приказ по поводу задолженности за газ в доме, который он продал еще три года назад, – рассказывает Роман Чумак. – Так что получив судебный приказ, человек имеет возможность заявить о его отмене и доказать, что долгов у него нет или долг составляет меньшую сумму и так далее.Однако возможность заявить об отмене судебного приказа существует лишь формально. Особенно в последнее время.– С учетом того, что с финансированием судебной системы сейчас совсем плохо, некоторые суды прекратили отправлять судебную корреспонденцию. На сайтах судов нередко можно прочитать сообщение, что такой-то суд такого-то района информирует о прекращении отправки почтовой корреспонденции. Человек этот судебный приказ может просто не получить, – говорит Роман Чумак.Коммунальщики же, как заинтересованная сторона, весь процесс отслеживают, судебное решение, понятное дело, получают и передают в исполнительную службу для принудительного взыскания денег с должника.– В результате человек об этом узнает, только когда ему либо на карточку арест наложат, либо на банковский счет, – говорит Роман Чумак.Юрист замечает, что государственные исполнители не очень-то любят заниматься такой категорией дел, где фигурируют относительное небольшие суммы. Они ограничиваются, как правило, арестами сумм на счету либо наложением взыскания на зарплату либо пенсию в пределах той суммы, о которой идет речь в решении суда.– Разные обстоятельства – отсутствие средств, нехватка сотрудников, нагрузка другой работой и так далее – не дают в полной мере выполнять эти решения суда. Принимается их множеств, в большинстве своем они остаются невыполненными, – отмечает Роман Чумак.Однако не исключено, что уже в ближайшее время за выбивание коммунальных долгов возьмутся более мотивированные специалисты – частные исполнители.– Уже есть законодательная инициатива – предоставить право частным исполнителям заниматься выполнением подобных судебных решений. Если частники получат такое право (а они, скорее всего, его получат), они будут заниматься взысканием уже более мотивированно, поскольку это их заработок. То есть если такое решение будет, должника вынудят погасить долг, – считает юрист.Также Роман Чумак напоминает, что существует исковая давность относительно взыскания задолженности за коммунальные услуги. В соответствии с частью 1 ст. 257 Гражданского кодекса, она устанавливается длительностью в три года.– Следовательно, если поставщик услуг обратится в суд относительно взыскания задолженности, то сумма может быть не выше той, которая начислена за три предыдущих года, – поясняет юрист. – Но есть такая особенность – срок давности может быть применен судом только по заявлению стороны, то есть должника. Это значит, что если вы в суд не пришли и о своем праве не заявили, суд может взыскать задолженность по коммунальным услугам и за 20 лет. Суд, к сожалению, не может применить этот срок исковой давности самостоятельно.Безусловно, решение суда можно в течение десяти дней обжаловать, но это дополнительные затраты и времени, и сил, и денег.– Придется заплатить судебный сбор, обратиться к юристам, то есть это уже требует активных действий и дополнительных средств со стороны человека, – говорит Роман Чумак.Кстати, для взыскания неустойки (пени) применяются специальные сроки исковой давности, определенные в ст. 258 ГК, в соответствии с которой исковая давность в один год применяется, в частности, к требованиям о взыскании неустойки (штрафа, пени).