Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Эти дни идеально подходят для общения – как дружеского, так и делового. Однако не забывайте о безопасности – может, онлайн? Все, что будет происходить завтра, следует тщательно осмыслить – это важно.Поток энергии, который нес вас в последнее время, почти не требуя усилий, кажется, начинает иссякать. Можете передохнуть, ожидая следующей волны. Завтра удача будет с вами до тех пор, пока вы ее не оттолкнете.Вы будете центром всеобщего внимания. Только не вздумайте обижаться, если над вами станут подшучивать – это не со зла. Завтра вы будете далеки от верного решения, но можете утешить себя тем, что находитесь на правильном пути.Нерешительность, в принципе, вам не присуща, но сейчас она может внезапно одолеть вас. Возможно, какие-то дела даже придется отложить. Это все же лучше, чем испортить впечатление о себе неожиданной дрожью в голосе.Сейчас вы вполне можете добиться успеха в делах. Успех этот тем более приятен, поскольку конечный результат, как ни странно, не будет слишком отличаться от того, на что вы рассчитывали.В эти дни может сложиться довольно напряженная ситуация. К этому следует психологически подготовиться, мобилизовав весь свой пофигизм. Без этого ценного качества будете чувствовать себя довольно неуютно.Не позволяйте другим делать то, с чем можете справиться сами. Если получится не очень хорошо, не расстраивайтесь. Завтра не стоит привлекать к себе всеобщее внимание, ибо могут активизироваться совсем не те, кого вы желали бы видеть.Нынешние события должны сыграть вам на руку, надо только сообразить, как использовать свое преимущество. Однако не стоит тратить на раздумья слишком много времени - ситуация быстро меняется.Вам придется столкнуться с ярким проявлением человеческого несовершенства. Нельзя допустить, чтобы ситуация застала вас врасплох. Не стоит также целиком полагаться на компетентность и здравый смысл окружающих.Свободу ваших действие никто не будет ограничивать. Если же попытается – гоните прочь, имеете полное право. Не забивайте голову формализованными схемами, они помогают лишь тогда, когда не работает чутье.Окружающие будут слишком много болтать и мало работать. Вам придется трудиться за десятерых. Завтра нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение.Все, что вы запланировали на ближайшие дни, можете с успехом забыть. События будут развиваться совсем по-другому, но это не значит, что все плохо. Совсем наоборот — вспоминать будет приятно вспомнить.