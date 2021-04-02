В Барвенково Харьковской области мотоцикл врезался в забор. По данным полиции, авария произошла сегодня, 2 апреля, около 6.20 на улице Богдана Хмельницкого.

Установлено, что на мотоцикле ехали 27-летний водитель и 22-летний пассажир. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонный забор.В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия, пассажир доставлен в больницу.Информация зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.