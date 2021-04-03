Директором государственного Харьковского бронетанкового завода назначен 28-летний Герман Сметанин.

Об этом сообщила пресс-служба завода на своей Facebook странице.Приказ о назначении Сметанина подписал генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев 29 марта, говорится в сообщении. Новый руководитель завода приступил к выполнению своих обязанностей с 1 апреля 2021 года.У Сметанина есть опыт работы на руководящих должностях на оборонных машиностроительных предприятиях.С 2017 года он был главным конструктором Львовского бронетанкового завода. С 2019 года занимал должность директора по производству Машиностроительного завода им. Малышева.Уроженец Харькова. Закончил Харьковский автомобильно-дорожный университет по специальности "колесные и гусеничные транспортные средства". Женат, воспитывает дочь.Согласно данным Единого госреестра деклараций, совместно с супругой владеет частью квартиры в Харькове, площадью 43 кв.м.За 2020 год получил 734 000 грн зарплаты на заводе им. Малышева. Задекларировал $35 000 наличности. На счетах в банке хранит 34 000 грн.Харьковский бронетанковый завод специализируется на капитальных ремонтах и модернизации танков Т-54, Т-55, Т-62, Т-64, Т-72, Т-80 и танковых двигателей, производстве боевых машин БМП-55, БМП 64, БМП-К-64, легкого штурмового автомобиля, спецтехники (гусеничной пожарной машины ГПМ-64, мостового танка МТ-64, тракторов ПТ-14, ПТ-14С), дистанционно управляемых боевых модулей БМ-125, ГШ-23Л, "Блик-2", "Утес-1", автономных энергоагрегатов АЭА-5, АЭА-10.