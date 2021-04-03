На рыбалку – только днем и с одной-единственной удочкой. С 1 апреля в Харьковской области начинается нерестовый запрет на вылов рыбы и раков, который продлится до 30 июня.



Суды лояльны к браконьерам

Природные нерестилища исчезают

Куда пожаловаться на браконьера?

В период нереста разрешено только любительское рыболовство на специально определенных участках водоемов.– Только с берега в светлое время суток в пределах населенного пункта там, где нет природных нерестилищ. Только одной удочкой с одним крючком или спиннингом. Кроме того, установлены и нормы вылова – до трех килограммов в день, – сообщили «Вечернему Харькову» в управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области. – Рыбалка в природных нерестилищах категорически запрещена.Кстати, на сайте областного управления Госрыбагентства есть интерактивная карта нерестилищ нашего региона.Также с 1 апреля по 30 июня (и в период с 20 августа по 30 сентября 2021 года) установлен запрет на вылов раков.– В темное время суток, то есть позже чем через час после заката и раньше чем за час до восхода солнца, с применением подсветки, – уточнили инспекторы.За нарушение правил рыболовства в период нереста предусмотрено наказание – от штрафов до уголовной ответственности.– Нужно признать, что мизерные штрафы не могут остановить массовое браконьерство. Судите сами: штраф – от 34 до 170 гривен. За грубое нарушение правил рыболовства, например, с применением электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, предусмотрен штраф 340–680 гривен с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. Однако были случаи, когда суды даже возвращали нарушителям орудия лова, в частности электроудочки, – отмечает глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.Понятно, что такие штрафы и лояльность судов не останавливают браконьеров, поэтому в Украине собираются ужесточить наказание за незаконный вылов водных биоресурсов – соответствующий законопроект находится в Верховной Раде. Однако во втором чтении он еще не принят.– Если закон примут, то кроме штрафа нарушитель должен будет заплатить компенсацию за нанесенный ущерб. А он считается за каждую выловленную рыбу, независимо от ее размера и веса. Так, судак «стоит» 510 грн, сом – 425 грн, щука – 340 грн, карп – 306 грн, белый амур, толстолобик – 255 грн, плотва, синец – 85 грн, лещ– 170 грн, линь – 119 грн, – приводит примеры Александр Чистяков.В Ассоциации рыболовов отмечают, что уже который год подряд нерест у рыбы проходит в экстремальных условиях.– Много лет не проводятся мелиоративные работы по расчистке нерестилищ, в результате они зарастают и становятся непригодными. Также из-за незаконной застройки прибрежной территории исчезают места традиционного нереста рыбы. Где раньше были природные нерестилища – сегодня бетонные причалы частных владений. Все это привело к тому, что за последнее десятилетие исчезло более 40% природных нерестилищ, что существенно сказалось на численности рыбьих стай, – говорит Алексагдр Чистяков.Кроме того, в этот сокровенный для рыбы период многие реки перетянуты браконьерскими сетями. Моторизованные «бригады», вооруженные многокилометровыми сетями, уничтожают рыбные запасы страны, вылавливая рыбу с икрой.– Если в 1991 году было задержано 19 тысяч «рыбных» браконьеров, то в 2020 году – 114 тысяч нарушителей природоохранного законодательства на водоемах. Из них органами рыбоохраны были задержаны 46,5 тысячи нарушителей, которые нанесли ущерб на 102 млн грн, – приводят данные по стране в Ассоциации рыболовов Украины.По статистике выявляют не более 15% от всех нарушений. Эти цифры говорят о катастрофическом росте случаев браконьерства.– По неофициальным данным, незаконный вылов уже больше официального и составляет 80–90 тысяч тонн рыбы в год. Ежедневно браконьеры вылавливают из наших водоемов более 400 тонн рыбы. Теневой рыбный рынок оценивается в 4–5 мимллиардов гривен, – говорят в ассоциации.В случае выявления фактов браконьерства на водоемах сообщайте о них в природоохранные и правоохранительные органы по телефонам:– управления Госрыбагентства в Харьковской области –– Госрыбагентства Украины –– Госэкоинспекции –– полиции –