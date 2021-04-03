Вместо решения вопросов с нехваткой мест в больницах для ковидных больных – манипуляции с цифрами. Вместо решения проблем работников театров – отстраненность от проблемы. Вместо регулярных пресс-конференций – полное отсутствие общения с прессой. Такой стиль работы демонстрирует нынешний председатель облгосадминистрации Айна Тимчук.

Харьковская область практически ежедневно – в лидерах антирейтинга по заболеваемости коронавирусом в Украине. В регионе катастрофически не хватает койко-мест для пациентов с Covid-19, тяжелобольных везут за сто километров от Харькова в районные больницы. Вместо того чтобы немедленно вмешаться в ситуацию и решить насущные вопросы, облгосадминистрация во главе с Айной Тимчук замалчивает проблему и занимается манипуляциями с цифрами относительно свободных койко-мест. Ситуация получила резонанс, в связи с чем Харьков с проверкой посетила комиссия Минздрава.– Я считаю, что каждая цифра в статистике – на совести того, кто ее подавал. Насколько я поняла, разбираясь с таблицами, некоторые цифры, предоставленные определенными людьми, несколько завышены. Соответственно, написано «700 коек в железнодорожной больнице, а на самом деле «живых», работающих – 250, – говорит заместитель министра охраны здоровья Ирина Микичак.Ревизорам пришлось самостоятельно осматривать опорные больницы, чтобы установить реальное количество мест для лечения ковидных больных. На сайте облгосадминистрации вместо реальной картины – информация о том, что на Харьковщине развернута разветвленная сеть коек для пациентов с Covid-19. А губернатор тем временем вместо решения проблем пиарится на высадке деревьев.Не утихает и скандал с работниками театров. Напомним, на сессии областного совета губернатор Айна Тимчук заявила о 16 с половиной тысячах гривен, которые якобы получают актеры харьковских театров. Это вызвало волну возмущения в театральном сообществе, потому что актеры не только получают в разы меньше, но и ожидают зарплаты месяцами. К тому же на сессии облсовета расходы на культуру, в том числе на театры, сократили в этом году в четыре раза. Такое отношение областной власти ставит под угрозу существование культурных учреждений.В Международный день театра люди искусства вышли на протестную акцию к облгосадминистрации, актеров поддержали известные харьковские музыканты.Однако сотрудникам театров вновь дали понять, что власть безразлична к их проблемам – вместо того пообщаться с людьми, Айна Тимчук отделалась поздравлением с профессиональным праздником, размещенном на сайте ХОГА.Избегает глава области и общения с журналистами. За сто дней работы – ни одной пресс-конференции.– Давайте говорить откровенно – не на своем она месте. Мне кажется странным назначение человека из днепровской региональной элиты в Харьков, – говорит политолог, доктор политических наук Игорь Полищук. – Никто ее не знает. Думаю, что с такой политикой, которую она проповедует, у нее нет коммуникации не то что с людьми, а даже среди элиты, внутренней региональной элиты, то есть нет контакта между губернатором и представителями харьковской элиты.Нынешнего губернатора политолог считает случайным человеком на должности председателя ХОГА и не может назвать никаких ее сильных сторон как руководителя.– У нее слабая пиар-составляющая, а какова сильная составляющая – вопрос. Это полная противоположность Юлии Светличной, которая посещала все предприятия, была народным губернатором. Айна Тимчук – кабинетный губернатор. Сидит и почти не выходит за пределы кабинета, – отмечает Игорь Полищук.По предположениям политолога, выборы городского головы Харькова, которые назначены на октябрь, могут ускорить процесс увольнения губернатора с занимаемой должности, ведь центральной власти нужна на этом посту сильная фигура, которая будет контролировать процесс.К тому же, политика, которую проводит нынешний руководитель области, уже вызвала негативную реакцию в обществе – на сайте президента в марте зарегистрирована петиция с требованием освободить Айну Тимчук от занимаемой должности.