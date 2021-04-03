Ходьба, бег и другая физическая активность на открытом воздухе этой весной после нескольких месяцев малоподвижности повышают риск заполучить травму, известную как стрессовый перелом.

По данным Medicalxpress, в США ортопеды фиксируют рост стрессовых переломов среди людей, которые не проявляли активности во время пандемической изоляции, но весной с наступлением тепла начали наращивать свою подвижность – больше ходить пешком, заниматься бегом и другими видами спортивной деятельности на улице. Медики предупреждают, что подобное увеличение нагрузки после периода малоподвижности может сильно навредить организму, его скелету.- Когда вы долго бездействуете, тело становится слабее и не может справляться с деятельностью прежнего уровня интенсивности, - заявил врач первичной спортивной медицины Дэвид Ван.По словам доктора Вана, занятия бегом и ходьбой, предполагающие повторяющееся воздействие на ослабленные кости, могут вызывать стрессовые переломы – небольшие переломы или трещины. Таким образом, могут особенно сильно пострадать ноги.«Ошибочно думать, что кости ваших ног очень твердые. Они скорее больше похожи на ветки деревьев, и если вы согнете их достаточно много раз, они могут треснуть», - констатируют медики.На стрессовый перелом, по их словам, указывают боль, отеки и синяки. При их появлении нужно прекратить нагрузки и дать ногам отдых (к пострадавшему месту можно приложить лед). Если через несколько часов не станет лучше или если боль будет ощущаться в дни, когда человек не занимается ходьбой, бегом, – нужно обязательно обратиться к врачу.