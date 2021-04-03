Из органов власти – в бухгалтеры для ФЛП. На Харьковщине завершился проект «Новое призвание», который помогает трудоустроиться чиновникам, потерявшим рабочие места в связи с административно-территориальной реформой. Чем занимаются попавшие под сокращение сотрудники ставших ненужными райгосадминистраций и отимизированных учебных заведений?



В больших городах больше возможностей

Чиновников нужно переучивать



Ярмарки рассказали о вакансиях в громадах

А как с работой?



Программы проекта продолжаются

На Харьковщине продолжается очередной этап административно-территориальной реформы – сокращаются районы и райгосадминистрации. Значительная часть людей старшего и среднего возраста, которые всю жизнь работали на одном месте и имеют определенные компетенции достаточно высокого уровня, лишаются насиженных рабочих мест. Помимо этого происходит оптимизация сети бюджетных учреждений – объединяют учебные заведения, дома культуры и т.д., вынуждая «лишних» сотрудников искать новое место работы.По информации Харьковского областного центра занятости, на Харьковщине 1685 человек получили предупреждение о запланированном массовом увольнении. С января по 15 марта 2021 года статус безработного получили более 200 человек, уволенных из райгосадминистраций и их структурных подразделений. На сегодняшний день с учетом уволенных в течение ноября-декабря более 600 человек зарегистрированы в центре занятости и получили статус безработного.– Как правило, люди этой категории не готовы искать новую работу, не имеют достаточного опыта поведения на рынке труда, а посему огромное количество людей может просто оказаться на улице. Именно поэтому аудиторией нашего проекта «Новое призвание» стали представители органов власти и сотрудники бюджетных организаций, – говорит исполнительный директор ОО «Институт социальной политики региона», менеджер проекта «Новое призвание» Олег Кулинич.Проект реализуется в рамках большой программы при поддержке Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и изначально был рассчитан на профессиональную интеграцию внутренне перемещенных лиц.– Со временем выяснилось – для того чтобы решать проблемы трудовой занятости в громадах, нужно учитывать не только на ВПЛ, но и другие категории жителей громад, – продолжает Олег Кулинич. – Был объявлен конкурс «Инновационные решения в трудоустройстве» и поддержана идея Института социальной политики региона и Харьковского областного центра занятости, которая касалась переобучения такой категории населения, как работники органов публичной власти и бюджетных организаций.Проект рассчитан на две области – Харьковскую и Днепропетровскую.– Основное внимание мы уделили не областным центрам, поскольку в больших городах больше возможностей и работу найти, и как-то переучиться, а сконцентрировались именно на громадах этих двух регионов, – уточняет Олег Кулинич.На первом этапе реализации проекта менеджеры долго общались с представителями громад, вместе с центром занятости изучали рынок труда.– Мы понимаем, что есть необходимость переучить этих людей. Но возник вопрос – на кого? Какие новые профессии им предложить, чтобы они имели возможность найти в своих громадах новое место работы? – рассказывает Олег Кулинич.После исследования остановились на шести специальностях.– Бухгалтер для ФЛП и бухгалтер для коммунальных организаций, которые бы досконально знали систему 1С и т.д. Также мы готовили специалистов для ЦПАУ, специалистов по предоставлению социальных услуг, специалистов в сфере благоустройства и менеджеров проектов местного развития. Привлечение международной технической помощи, инвестиций пригодится для сотрудников разных учреждений и организаций, поэтому специалисты, которые это умеют, будут востребованы, – делится Олег Кулинич. – Такое профессиональное обучение в рамках проекта прошли 264 человека.Помимо обучения участникам проекта были предложены две программы краткосрочных тренингов – по 12 часов каждый.– Основы трудоустройства и развития soft skills (то есть комплекса навыков, которые позволяют успешно участвовать в рабочем процессе) и основы предпринимательства. Второе направление преподавали специалисты Харьковского центра профессионально-технического образования, – продолжает Олег Кулинич. – Основам soft skills обучились 244 человека и 228 получили навыки основ предпринимательства.На последнем этапе проекта некоторые выпускники смогли опробовать приобретенные знания на практике.– Мы организовали небольшую стажировку. Можно долго рассказывать, как должен работать бухгалтер или администратор в Центре предоставления административных услуг, но если хотя бы в течение одного дня посмотреть, как это происходит на самом деле – информации о будущей профессии получишь гораздо больше, – замечает Олег Кулинич.Также в рамках проекта в громадах были организованы ярмарки вакансий.– Чтобы показать возможности трудоустройства не вообще, а именно в конкретных громадах, мы организовали кустовые ярмарки. В частности, в Харьковской области их было шесть, – уточняет менеджер проекта.Полной статистики по трудоустройству чиновников, которые прошли переобучение в рамках проекта «Новое призвание», пока нет. Однако, по словам Олега Кулинича, несколько десятков человек уже сообщили о том, что освоив новые компетенции, остались у себя в учреждении, перейдя на другую должность. Значительная часть участников проекта смогли получить в своей громаде новую работу. Не остались без места и новоиспеченные бухгалтеры для ФЛП.– Такие специалисты имеют достаточно широкий спектр деятельности. И если человек действительно инициативен, он быстро найдет себе работу, – утверждает Олег Кулинич. –Многие выпускники наших курсов еще во время обучения получили определенное направление поиска работы и уже успели ими воспользоваться.По словам заместителя директора Харьковского центра профессионально-технического образования Государственной службы занятости Ирины Полуниной, проект позволил предупредить безработицу госслужащих, потерявших рабочие места. Но на этом его миссия не окончена – все направления проекта продолжатся в дальнейшей работе центра занятости.– Мы можем проводить обучение и дальше, несмотря на то что проект завершен. Однако наши услуги рассчитаны на лиц, которые находятся на учете в Центре занятости. Они могут продолжать обучение за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы, – сообщила Ирина Полунина.Программы, которые разрабатывались под этот проект, универсальны. Они могут работать и далее, уверен Олег Кулинич.– Мы сейчас регистрируем эти программы на портале, который создан Национальным агентством по вопросам Госслужбы, чтобы распространить полученные наработки и показать, как их могут использовать другие региона Украины, – говорит менеджер проекта. – Заканчивается проект «Новое призвание», но продолжает работу большой проект, который реализуется немецким обществом GIZ, в рамках которого происходят другие активности. Например, наш партнер «Фонд профессионального развития Харькова» активно проводит другое обучение с центром профтехобразования.