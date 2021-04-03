В период отопительного сезона, да и не только, уровень влажности в квартирах не превышает 20%. Все большую популярность приобретает такой бытовой прибор, как увлажнитель воздуха. Особенно во время пандемии, когда людям приходится бороться с такими проявлениями Covid-19, как одышка и затрудненное дыхание.

с функцией очищения воздуха производит не больше 60% влажности и используются в офисных и домашних помещениях. Работает по принципу естественного орошения воздуха холодным паром. Вода заливается в бачок прибора и попадает в систему испарительных элементов. Воздух из помещения, благодаря встроенному вентилятору, прогоняется через испаритель. В результате очищается от пыли и микрочастиц, а также насыщается водяным паром, причем тем интенсивнее, чем ближе размещается к источнику тепла или местам активной циркуляции воздуха – окнам, дверям. Для ингаляций аппарат не подходит, но удобен для ароматерапии — в воду добавляются эфирные масла и по дому распространяется тонкий аромат.Прибор экономичен, прост в использовании, безопасен для детей. Имеет невысокую стоимость и низкий уровень шума.испаряет 700 граммов жидкости в час, увеличивая влажность в помещении более чем на 60% (больше других типов). Широко используется в оранжереях, теплицах и зимних садах, создавая подобие тропического микроклимата. Паровой увлажнитель работает по принципу испарения горячего пара. Используется для ингаляций и ароматерапии.Преимущества: стерилизует пар, который уничтожает микробы; тихо работает; быстро увлажняет воздух; автоматически отключается при отсутствии в бачке воды.Недостатки: энергоемкий (потребляет 200–600 Вт); переувлажняет помещение, если не применяются устройства контроля — гигрометр (прибор для измерения влажности воздуха) или гидростат (регулирует влажность воздуха); у некоторых моделей отсутствует система безопасности. При неосторожном обращении такие приборы опасны для детей и домашних животных, наносят вред мебели.увеличивает влажность более чем на 60%. Используется в помещениях, требующих особенного уровня влажности — например, где хранятся антикварные вещи, музыкальные инструменты, книги.Преимущества: низкий уровень шума; быстрое увлажнение воздуха; оснащение дополнительными функциями (такими, как регулировка интенсивности испарения, блокировка включения при отсутствии воды, таймер и др.); наличие дистанционного управления в некоторых моделях; минимальное энергопотребление (40 Вт без подогрева воды); регулировка и контроль увлажнения. Большинство моделей имеют встроенный гигростат, который задает нужный уровень влажности.Недостатки: важно использовать дистиллированную воду или применять фильтры-картриджи с ионообменной смолой, чтобы исключить белый налет на мебели после высыхания распыленных капелек воды; высокая стоимость; замена фильтра-картриджа и его наполнителя раз в 2–3 месяца; функция ароматерапии не предусмотрена.Недостаток некоторых типов – ограниченный радиус действия (1–1,5 метра вокруг него). Встроенный в прибор гигростат измеряет уровень влажности только вокруг аппарата. В результате, увлажнитель автоматически отключается, когда выполняет свои задачи, не увлажняя весь объем в комнате.