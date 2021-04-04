Кабинет министров одобрил преобразование ГП "Электротяжмаш" в акционерное общество в процессе приватизации.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 31 марта.Электротяжмаш включен в список объектов, подлежащих приватизации в рамках большой приватизации. Трансформация в АО предусматривает выпуск акций, участие акционеров в управлении обществом и их право получать дивиденды.ГП "Электротяжмаш" – крупный украинский разработчик и производитель турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных электрических машин и оборудования для городского и ж/д электротранспорта. Поставляет продукцию в более чем 40 стран. Убыток компании за январь-сентябрь 2020-го – 361 млн грн.