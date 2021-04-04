В государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» продолжается ремонт помещений за счет средств, поступивших от реализации экспериментального проекта о предоставлении платных камер улучшенной комфортности.

За средства, поступившие на счет государственного учреждения от предоставления лицам, взятым под стражу, платной услуги по содержанию в камере с улучшенными бытовыми условиями, а также за счет специального фонда были отремонтированы и введены в эксплуатацию две многоместные камеры режимного корпуса, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Камера общей площадью 29 квадратных метров рассчитана на содержание 12 человек, общей площадью 40 квадратных метров – на 14 человек.Всего с начала экспериментального проекта на счет учреждения поступило 69 600 гривен. Отремонтированы три бесплатные многоместные камеры на общую сумму 42 776 гривен.