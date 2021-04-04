Мир отметил 336 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. В чем загадка этого композитора? Почему больше трех столетий его музыка собирает полные залы? Нужно ли быть профессионалом, чтобы чувствовать Баха? Мы пообщались с известным органистом, солистом Харьковской областной филармонии Станиславом Калининым.

Это другое измерение

Каждый инструмент – личность

Органист становится соавтором

В локдаун исчез главный смысл жизни

Это космос

– В истории музыки, музыкантов и любителей музыки Бах – это точка отсчета, главная ось классической музыки, вокруг которой вращается то, что было до него, и то, что было после него. По факту на историческом и энергетическом уровнях Бах – вершина высокого барокко. Он впитал все, чего достигла история европейского барокко, которая длилась полтора столетия. По жанру, направлениям, технике, технологии все, что было накоплено до него, этот композитор сконцентрировал в высшем виде. С другой стороны, тот энергетический заряд, который Бах внес в классическую музыку, стал распространяться на композиторов всех следующих эпох. Мы можем сравнивать с Бахом и то, что было до него в музыке, и то, что было после.– Бах-композитор, как и любой человек, жил абсолютно реальной земной жизнью со своими бытовыми проблемами. Забот у него было немало – и в семье, в частности, в связи со смертью жены и детей, и в творчестве, и на службе в отношениях с начальством.Баха не могло не печалить и то, что при жизни он был признан как величайший органист-исполнитель и эксперт органа, при этом в композиторском творчестве он такого признания не получил. Тем не менее он – пожалуй, как никто другой из композиторов, живших до и после, – умел писать музыку, которая говорит нам о другой жизни. Его музыка заставляет подняться над земной жизнью. В тот момент, когда мы в нее включаемся, наши повседневные заботы продолжают оставаться для нас важными, но мы включаемся в реальность совершенно другого порядка.Когда мы приходим на концерт классической музыки, то попадаем в другое измерение – с другими проблемами, другими чувствами. Это переживания, которые помогают лучше проживать то, что случается с нами в повседневности. Здесь мы имеем дело с чистыми звуками, чистыми формами, которые являются основой мироздания. Это касается любой классической музыки, и музыки Баха в большей степени.– Мне кажется, этими стилями музыканты ХХ века, возможно, пытались достигнуть большего эффекта воздействия на психику человека. Те выразительные средства, которые находил Бах, чтобы его произведения впечатляли, могли быть приемлемы и в ХХ веке.Музыка Баха удивительна. С одной стороны, классика – достаточно интеллектуальное искусство. То, как сочетаются между собой звуки, голоса, их соответствие общеприродным гармоническим основам – это, по идее, то, что можно вычислить. Музыка Баха в большей степени, чем чья-либо другая, математически идеальна и в интеллектуальном плане просто совершенна. Она строится по математическим законам, по которым создано и мироздание. В ней, безусловно, есть отражение мировых пропорций, которое мы можем найти абсолютно во всем.Но волшебство музыки Баха в том, что даже если ты ничего о ней не знаешь, не хочешь вникать и вообще никогда в жизни не слышал, а просто приходишь, садишься и слушаешь – она воздействует на эмоции совершенно независимо от твоей образованности. Музыка Баха действует на всех уровнях. Это как огромный прекрасный собор в центре города с множеством дверей. Ты можешь зайти в одну дверь путем знаний и рациональности, а можешь зайти в другую – через эмоции, чувства и переживания. Нет разницы, каким путем ты придешь к Баху. Любой путь верен: эта музыка на всех оказывает мощное воздействие, она универсальна.Немецкий композитор писал для людей, которые вели абсолютно другой образ жизни – с другим темпом, течением времени, другим уровнем материальной обеспеченности. Более чем за три столетия люди изменились значительно. Но музыка говорит о тех вещах, которые в человеке не меняются, независимо от того, носит ли он парик, ходит в камзоле или кожаной куртке.– Мы не можем сравнивать эти инструменты. Каждый орган – личность. Когда в Успенском соборе 35 лет назад открылся органный зал, для Харькова это был прорыв в органной культуре. Город, в котором появляется орган как концертный инструмент, сразу становится одним из центров европейской культуры.Харьковчане грустят по тому инструменту, который от нас ушел. Мы его помним и любим. Он дал харьковчанам очень многое, он открыл для Харькова новый мир. Орган, который появился в нашем городе четыре года назад, – инструмент с потрясающими возможностям. Он позволяет слушать музыку в потрясающем звучании. Каждый раз, когда я сажусь играть Баха, для меня он звучит по-разному вне зависимости от инструмента.– Практически всю жизнь – с четырех с половиной лет, а на органе исполняю его музыку уже 19 лет.– Бегают. Но не уверен, что они у меня такие же, как у зрителей. Думаю, что у меня свои мурашки. Я много лет назад понял, что есть два композитора, которые действуют на меня совершенно особым образом – Бах и Бетховен. В каком бы я ни был состояния – в растрепанных чувствах или уставшим физически, – когда сажусь играть Бетховена или Баха, у меня мозги становятся на место. Как только погружаешься в этот звуковой мир, все сомнения – правильно это или неправильно, хорошо это или плохо – уходят. Появляются четкая кристальная ясность и понимание, что все должно быть именно так. Каким образом эти два композитора написали такую музыку, что сразу все становится на свои места, вплоть до физического состояния? Не знаю, как у них это получилось.– Когда возвращаюсь к музыке, которую играл 5–10 лет назад, могу вспомнить, как я играл ее раньше, но она все равно каждый раз создается по-другому. Слушая записи прошлых лет, не могу сказать, играл ли я лучше или хуже. Однако слышу, что делаю это по-другому, потому что я уже другой. И музыки Баха это касается, пожалуй, в большей степени. Он допускает огромное количество разных подходов. И каждый из них может быть верным, но всякий раз музыка раскрывается по-разному и с разных сторон.– Из всех музыкальных профессий мастерство органиста наиболее близко к импровизационности. Импровизация для органиста – неотъемлемая часть уже хотя бы потому, что все инструменты разные. В нотах и текстах Баха, да и других композиторов, практически нет указаний на то, как музыка должна звучать, в каком тембре исполняться. С одной стороны, есть традиции, знания, которые передавались от учителя к ученику. С другой – каждый органист в чем-то является соавтором композитора. Наше сотворчество в том, чтобы представить, с какими именно красками это должно звучать.– День рождения Баха отмечают по одним источникам 21 марта, а по другим – 31-го. В эти дни в филармонии всегда проходят посвященные композитору проекты или программы. В нынешнем году состоялся «Воскресный концерт органной музыки для детей и родителей» – один из проектов филармонии. 21 марта программа была полностью посвящена Баху. Но так как из-за карантинных ограничений мы продаем билеты с учетом 50%-ной заполняемости зала и за неделю до концерта все билеты были проданы, по просьбам зрителей филармония предложила мне повторить.И это тоже подтверждение того, насколько музыка Баха дорога харьковчанам. Повтор программы состоится 4 апреля. Это еще один повод отметить день рождения великого немецкого композитора для тех, кто не успел сделать это раньше.– Год карантина и новая реальность, в которой мы живем, повлияла на всех музыкантов, и на меня в том числе. Год назад я начал заниматься деятельностью, которой раньше не уделял внимания. Мне это было неинтересно. Я наконец-то начал делать записи музыки, которую исполняю.– Это была вынужденная мера. У меня, как и у всех музыкантов, я уверен, было состояние на грани сумасшествия. Это можно сравнить с ломкой наркомана: мы привыкли выходить к публике, играть, давать людям то, в чем они нуждаются. В период полного локдауна у всех было состояние, близкое к панике, но для артистов и музыкантов на какой-то период исчез главный смысл жизни. Я создал UouTube-канал и начал выкладывать свои записи. Сейчас у меня выложено сто произведений. Это помогло пережить начало пандемии как в творческом, так и в эмоциональном плане.Кроме того, время карантина позволило мне также доучить самое крупное, пожалуй, органное сочинение Баха – «Органную мессу». В этот роскошный масштабный цикл входят 27 произведений. Я доучил все 27 частей мессы и просто жажду исполнить этот цикл в концерте. Однако это очень серьезное для Харькова событие, и мне хотелось бы сыграть при абсолютно полном зале. Харьковчане достойны слушать такую музыку в концертном исполнении, а не в записи.А еще у меня есть мечта, которая, пожалуй, имеется у любого органиста – постичь всего органного Баха. У него около 250 сочинений для органа. Есть музыканты, которые в циклах концертов играли всего органного Баха. Это практически недостижимая мечта, но к ней надо стремиться.– Безусловно. Пожалуй, это в первую очередь «Токката и фуга ре минор» для органа. Думаю, Бах удивился бы, если бы узнал, что именно это его сочинение станет таким популярным. Я не уверен, что он понял бы причину данной популярности. Просто «Токкату» в кой-то период часто исполняли и записывали. С подобным явлением сталкивается вся классическая музыка. Нельзя сказать, что это плохо или хорошо. Всегда есть стереотипы, вещи, которые мы воспринимаем по привычке.Существуют произведения, которые все узнают с первой ноты именно потому, что помнят только первые ноты. «Токкату и фугу» воспринимают по-разному. Многие ее знают и с радостью слушают. А бывает, что человек, услышав первые ноты и получив радость, тут же разочаровывается, потому что после двух первых тактов идет еще восемь минут музыки. Всегда есть часть публики, для которой достаточно сыграть несколько строчек и остановиться. И ничего страшного я в этом не вижу. Зато другие получат радость от всего произведения.Я всегда пытаюсь выстроить программу так, чтобы сохранить баланс: представить знакомую зрителям музыку и, возможно, еще неизвестную, но точно классную, а значит, она понравится. Если человек получил в зале впечатление от яркой музыки, да к тому же слышит то, что знал раньше, он чувствует себя в полной гармонии.Среди произведений Баха есть такие, которые требуют большей сосредоточенности, большего проникновения и настроя. А есть огромное количество творений, которые захватывают сразу и держат в напряжении. Особенно много таких примеров в органной музыке.– Это отдельный проект органных концертов в планетарии с 3D-проекцией на купол. Авторы проекта – Eclectic Sound Orchestra в сотрудничестве с харьковским планетарием. Я играю две программы: Interstellar и «Теория большого Баха», которые составлены исключительно из классической музыки. Играю на электронном семплированном органе, который отражает оцифрованное звучание органа в Нотр-Дам-де-Пари (соборе Парижской Богоматери). В этих программах интересная музыка, а кроме того, проекция на купол планетария – совершенно иная атмосфера.Сейчас искусство во многом идет по пути визуализации. Кому-то это помогает почувствовать состояние музыки, а кого-то отвлекает. Но в планетарии достаточно талантливо подобрана атмосфера, для каждого произведения подготовлен отдельный сюжет. Когда ты находишься под звездным небом и внутри разворачиваются картины, это, на мой взгляд, достаточно интересно и имеет право на существование.– Звуковой мир Баха – это и есть космос.