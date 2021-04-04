Тариф на электроэнергию для населения Украины повышаться не будет.

– Мы принимаем решение, что цена на электроэнергию останется без изменений – 1,68 грн за 1 кВт*час, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. – Мы продолжаем работать, чтобы украинцы получали справедливые платежки, и не было монополизма и злоупотреблений на рынке.Ранее Кабмин ввел единый фиксированный тариф для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт*ч (с НДС) на период с 1 января по 31 марта, отменив тем самым льготный тариф для населения за первые 100 кВт*ч месячного потребления.