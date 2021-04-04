Сделать окружающую среду более «живой» и менее загрязненной, поможет прибор для очистки воздуха с функцией ионизации. Правда, пользу от него сложно «потрогать руками». Можно ли доверять такому прибору?

Принцип действия прибора основан на естественном движении разно-заряженных частиц. В приборе находится коронирующий и несколько осадительных электродов, между которыми «проскакивает» разряд около 20 тыс. вольт, в результате которого происходит ионизация атомов. Аэроионы, образовавшиеся около коронирующего электрода, движутся по направлению к осадительным, имеющим противоположный заряд. Нейтрально заряженные молекулы воздуха, сталкиваясь с движущимися в определенном направлении ионами, начинают движение вместе с ними. Такой эффект называется ионным ветром, именно поэтому ионизаторы не имеют вентилятора, но движение воздуха ощущается физически.Считается, что польза этого агрегата – в насыщении воздуха отрицательными ионами. Существует устойчивое, но ничем не подтвержденное мнение, что именно отрицательно заряженные ионы полезны для организма человека. Поэтому большинство компаний, занимающихся разработкой и производством ионных воздухоочистителей, производят униполярные ионизаторы, испускающие отрицательно заряженные аэроионы.Многие производители утверждают, что загрязнения, проходя через ионизатор вместе с воздухом, приобретают заряд и оседают на специальных пластинах в приборе. Утверждение довольно спорное. Как объясняют специалисты, заряженные частицы, двигаясь вместе с молекулами воздуха, проходят через систему фильтрации, где и оседает большинство загрязнений.С бактериями и вирусами, неприятным запахом и сигаретным дымом «разбирается» озон, который выделяет ионный очиститель воздуха. В небольших концентрациях озон проявляет явно выраженный антибактериальный эффект. Являясь довольно сильным окислителем, он прекрасно справляется с фенольными смолами, пестицидами, различными токсинами и вирусами. Предельно допустимая концентрация этого газа, выделяемого прибором, 30 мкг на кубометр. Если же при выборе прибора вы увидели более высокое значение, лучше отказаться от его покупки.