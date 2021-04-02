С понедельника, 5 апреля, учащиеся младшей школы, то есть 1–4-х классов, будут ходить на занятия.

Учащиеся средней и старшей школы продолжат обучение дистанционно, сообщила директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко.По ее словам, младшеклассники будут ходить в школу даже в том случае, если Харьков попадет в красную эпидемзону.Напомним, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации харьковских школьников отправили на каникулы досрочно, с 22 марта, а затем продлили каникулы до 5 апреля.