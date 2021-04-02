На улице Энергетической в поселке Солоницевка неизвестные изготавливали наркотические вещества

Об этом в полицию, сегодня, 2 апреля, в 13:19 сообщили представители общественной организации.



На месте полицейские обнаружили 38-летнего местного жителя, который имел при себе емкости с веществом, похожим на наркотическое. Известно, что правонарушитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления. Вещественные доказательства изъяты.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.