В Харьковской области в течение 1 апреля спасатели 115 раз тушили возгорание сухостоя и мусора на общей площади около 65 га.

Об этом сообщили спасатели.



В результате были уничтожены или повреждены шесть хозяйственных сооружений и один сеновал.



Спасатели отмечают, что большинство возгораний происходят из-за легкомысленности граждан, которые стали наводить порядок на своих участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя и мусора. Ветреная погода способствует быстрому распространению огня.