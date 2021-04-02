В Харьковской области в течение 1 апреля спасатели 115 раз тушили возгорание сухостоя и мусора на общей площади около 65 га.
Об этом сообщили спасатели.
В результате были уничтожены или повреждены шесть хозяйственных сооружений и один сеновал.
Спасатели отмечают, что большинство возгораний происходят из-за легкомысленности граждан, которые стали наводить порядок на своих участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя и мусора. Ветреная погода способствует быстрому распространению огня.
В результате были уничтожены или повреждены шесть хозяйственных сооружений и один сеновал.
Спасатели отмечают, что большинство возгораний происходят из-за легкомысленности граждан, которые стали наводить порядок на своих участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя и мусора. Ветреная погода способствует быстрому распространению огня.