3 апреля 2021 в 18:30 в Харьковской филармонии состоится концерт "Музыка Греции от Византии до наших дней". Мероприятие пройдет в рамках Фестиваля греческой культуры.

Концерт посвящен 200-летию с начала Греческой Революции



В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов.



Организаторы мероприятия – "Харьковское городское общество греков "Гелиос", при содействии Посольства Греции в Украине.