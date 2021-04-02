3 апреля 2021 в 18:30 в Харьковской филармонии состоится концерт "Музыка Греции от Византии до наших дней". Мероприятие пройдет в рамках Фестиваля греческой культуры.
Концерт посвящен 200-летию с начала Греческой Революции
В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов.
Организаторы мероприятия – "Харьковское городское общество греков "Гелиос", при содействии Посольства Греции в Украине.
В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов.
Организаторы мероприятия – "Харьковское городское общество греков "Гелиос", при содействии Посольства Греции в Украине.