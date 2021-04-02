Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА.

Ашраф Мсуя находился на борту злосчастного АН-26, который 25 сентября совершил аварийную посадку в Чугуевском районе. В результате катастрофы погибли 26 членов экипажа и курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.



В "Укроборонпроме" не нашли нарушений при ремонте АН-26, который разбился под Чугуевом



Римма Мхавилла к годовщине трагедии хочет установить памятник своему сыну-офицеру. Женщина обращается ко всем небезразличным за финансовой помощью, поскольку собственных денег для памятной скульптуры не хватает. По ее словам, для этого необходимо собрать сумму в размере 100 тысяч гривен.



Номер карты для пожертвований: 4149499310331226 – Мхавілла Рима Вікторівна