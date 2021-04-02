События На спуске Жилярди большая пробка Вечерний Харьков 20:08 306 Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА По словам очевидцев, у трактора отвалилось колесо прямо внизу спуска посередине перекрёстка. Читайте также В Харьковской области за сутки произошло более ста возгораний сухостоя В Харьковской филармонии пройдет концерт посвященный греческой культуре Мать офицера, который погиб под Чугуевом, собирает деньги на памятник БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харьковской области за сутки произошло более ста возгораний сухостоя События 22:00 Лента новостей В Харьковской области за сутки произошло более ста возгораний сухостоя 22:00 В Харьковской филармонии пройдет концерт посвященный греческой культуре 21:07 На спуске Жилярди большая пробка 20:08 Мать офицера, который погиб под Чугуевом, собирает деньги на памятник 20:01 В Харьковской области задержали мужчину изготавливавшего наркотики 19:21 Астропрогноз на 3–4 апреля 2021 г. 19:06 Ученики младших классов пойдут в школу 18:57