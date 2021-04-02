Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА

По словам очевидцев, у трактора отвалилось колесо прямо внизу спуска посередине перекрёстка.

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