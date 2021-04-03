Общая площадь возгораний составила 175 га.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, несмотря на строгий запрет выжигания сухой травы, люди продолжают провоцировать пожары в природных экосистемах. Только за прошедшие сутки в Харьковской области спасатели 131 раз тушили возгорание сухостоя и мусора общей площадью около 175 га.«Подавляющее количество возгораний случается из-за легкомысленности граждан, которые не учитывают многочисленные предостережения спасателей и с потеплением начали наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя и мусора. Ветреная погода способствует быстрому распространению огня, который нередко перекидывается на поселения, объекты инфраструктуры и наносит материальный ущерб», - сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.