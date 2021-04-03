События Туя для Тимчук и карантин не для Терехова: в Харькове власти снова стали героями скандалов Дмитрий Коган 14:27 93 Подробнее об этом в программе "Расклады". Читайте также Областная власть не решает проблемы Харьковщины Наказание браконьеров собираются ужесточить За сутки в Харьковской области произошел 131 пожар в природных экосистемах БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Областная власть не решает проблемы Харьковщины События 12:41 Лента новостей Туя для Тимчук и карантин не для Терехова: в Харькове власти снова стали героями скандалов 14:27 Медики рассказали, почему ходьба или бег этой весной становятся опасными 14:23 Областная власть не решает проблемы Харьковщины 12:41 Наказание браконьеров собираются ужесточить 11:05 За сутки в Харьковской области произошел 131 пожар в природных экосистемах 10:16 Два района Харькова частично остались без водоснабжения 10:00 В Харьковской области 1470 новых случаев COVID-19 за сутки 09:46