Ошибку выявили в день похорон, открыв запечатанный гроб вопреки советам сотрудников морга.Как сообщают журналисты Суспільного, накануне мужчине стало плохо из-за чего его вместе с женой забрали в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Однако спасти жизнь жителю Богодуховского района врачам не удалось, он скончался от сердечной недостаточности.
Тело забирали родственники погибшего уже запакованным, как того требует протокол по отношению к тем, кто умирает в COVID-отделении. Хоронили человек 30 марта во закрытом гробу. Когда привезли на кладбище, семье позвонил знакомый, который сообщил, что в гробу вместо мужчины находится тело неустановленной женщины.
После звонка из больницы гроб с кладбища повезли обратно в больницу, чтоб поменять тела, а затем вернулись на кладбище.
В самом медучреждении заявляют, что никакой подмены не было, а тело передавали в присутствии родственника. В ближайшее время будет проведен анализ ситуации с соответствующими выводами.