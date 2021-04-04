Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Жуковского (ч/с) до 20:00 04.04.21 г., пер. Скадовского, 2-а (п. №1, стояк) до 20:00 05.04.21 г.пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк) до 17:00 04.04.21 г.; пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1, стояк) до 20:00 04.04.21 г.пр. Гагарина, 193-а (п. №5, стояк) до 20:00 05.04.21 г.пер. 2-й Таганский, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 04.04.21 г.пр. Победы, 54 (п. №4, стояк) до 20:00 04.04.21 г.