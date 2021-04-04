Предварительно известно, что в Коротиче женщина родила мертвого ребенка и полгода хранила его тело в сарае.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного управления национальной полиции, 3 апреля к правоохранителям обратился 44-летний житель поселка Коротич в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сообщил о том, что накануне его сожительница на огороде похоронила своего ребенка.«При выезде на место полицейские установили, что 34-летняя гражданка в октябре 2020 родила по месту жительства мертвую девочку и после родов спрятала ее тело в сарае во дворе домовладения. Сожителю, который тогда находился на заработках в Киеве женщина рассказала, что оставила новорожденного ребенка в больнице», - сообщили в ведомстве.В полиции рассказали, что 2 апреля между сожителями произошел конфликт, во время которого женщина сообщила, что ребенок умер и отдала мужу пакет с якобы телом ребенка. В тот же день мужчина похоронил тело малыша в огороде.Работники полиции обнаружили тело новорожденного ребенка в состоянии гнилостных изменений. Его направили в морг для проведения экспертизы.Известно, что женщина во время беременности на учете у гинеколога не находилась, о родах и смерти ребенка никому не сообщала. Сейчас на ее воспитании находится двое малолетних детей.Следователи внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.