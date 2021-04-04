Предлагаем вашему вниманию подборку главных событий, которыми жил Харьков и область.

Агентство по борьбе с коррупцией подозревает главу Блока Кернеса в махинациях с отчетностью

Зарплата как у Премьер-министра: в Рогани глава ОТГ получает больше чем министры и губернаторы



Трагедия под Харьковом – учитель покончил с собой прямо на территории школы

Имущество на дочери и 2,5 млн наличными: Айна Тимчук опубликовала декларацию



Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября - Светличная

В Харькове работники морга передали близким умершего мужчины чужое тело



Следователи расследуют гибель младенца в Харьковской области

Татьяну Чечетову-Терашвили вызвали в НАПК для дачи объяснений за отсутствие финансовой отчетности.У 11-летнего школьника диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.Вечерний Харьков сравнил заработную плату руководства Роганской громады и топовых чиновников страны.Тело учителя было обнаружено 30 марта на территории школы в Мерефе Харьковской области.Глава ХОГА подала декларацию за 2020 год.Политик сообщила о решении Верховной Рады Украины о дате проведения выборов мэра Харькова.Волонтеры спасли собаку, которая несколько дней просидела на льду Печенежского водохранилища и не могла добраться до берега.Сумма задолженности составляет порядка 18 миллионов гривен.Ошибку выявили в день похорон, открыв запечатанный гроб вопреки советам сотрудников морга.Предварительно известно, что в Коротиче женщина родила мертвого ребенка и полгода хранила его тело в сарае.