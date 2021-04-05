События Возле Дворца Спорта на парковке горит автомобиль (Видео) Вечерний Харьков 08:45 299 Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. По словам очевидцев, горит Seat на парковке супермаркета "Класс". Читайте также В Харькове 5 апреля нет воды по таким адресам Дайджест главных новостей Харькова и области за 29 марта - 4 апреля На Новых Домах «паркетник» столкнулся с мотоциклистом БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове 5 апреля нет воды по таким адресам События 09:02 Лента новостей В Харькове 5 апреля нет воды по таким адресам 09:02 Возле Дворца Спорта на парковке горит автомобиль (Видео) 08:45 Дайджест главных новостей Харькова и области за 29 марта - 4 апреля 4.04.2021 На Новых Домах «паркетник» столкнулся с мотоциклистом 4.04.2021 Стоит ли доверять ионизаторам 4.04.2021 Свет пока дорожать не будет 4.04.2021 Следователи расследуют гибель младенца в Харьковской области 4.04.2021