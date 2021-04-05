В Харькове, 5 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк) до 17:00 05.04.21 г.; пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 103 (стояк) до 18:00 05.04.21 г., ул. Моисеевская (ч/с), ул. Артельная (ч/с), ул. Варваровская (ч/с), ул. Ушакова (ч/с), ул. Можайская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Пестеля (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Ангарская (ч/с), ул. Рудинская (ч/с) до 20:00 05.04.21 г.



А также:



Киевский район:

пер. Скадовского, 2-а (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3) до 20:00 05.04.21 г.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 4 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 05.04.21 г.



Основянский район:

ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 05.04.21 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 193-а (п. №5, стояк) до 20:00 05.04.21 г.



Холодногорский район:

пер. 2-й Таганский, 11 (п. №2, стояк) до 20:00 05.04.21 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 54 (п. №4, стояк), ул. Сумская, 17 (п. №2), ул. Балакирева, 46 (п. №1, стояк) до 20:00 05.04.21 г.