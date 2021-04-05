Как сообщили в Харьковском гидрометцентре, в области сегодня, 2 апреля переменная облачность.

Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.



Ночью и утром туман, видимость 200 - 500 метров.



Ветер переменных направлений, 3 - 8 м / с.



Температура ночью -4 ... + 1 °, днем 8 - 13 ° тепла.



По городу: ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман.



Температура ночью 1 - 3 ° мороза, днем 9 - 11 ° тепла.