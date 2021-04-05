В Харьковской области густой туман, в полиции просят водителей не подвергать себя опасности и спланировать свои поездки с учетом погодных условий.

Об этом сообщили в полиции.



Правоохранители советуют ехать на малой скорости. Она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги. Например, при видимости 20 метров скорость не должна превышать 10 км/ч.



Важно ехать спокойно и обходиться без обгонов и опережений. Также советуют придерживаться надлежащей дистанции и ехать с включенными фарами.