В Киевском районе Харькова спасатели потушили горящий автомобиль.
Об этом сообщили спасатели.
В воскресенье, 4 апреля, в 13:03 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива "Березка-2", на ул. Академика Синельникова, 8, сообщили Depo.Харьков в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Возгорание произошло в легковом автомобиле Opel Kadett. Площадь пожара составила 4 кв. м. В 13:20 огонь был ликвидирован.
В результате пожара никто не пострадал.
В воскресенье, 4 апреля, в 13:03 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива "Березка-2", на ул. Академика Синельникова, 8, сообщили Depo.Харьков в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Возгорание произошло в легковом автомобиле Opel Kadett. Площадь пожара составила 4 кв. м. В 13:20 огонь был ликвидирован.
В результате пожара никто не пострадал.