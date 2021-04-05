В Киевском районе Харькова спасатели потушили горящий автомобиль.

Об этом сообщили спасатели.



В воскресенье, 4 апреля, в 13:03 к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории гаражного кооператива "Березка-2", на ул. Академика Синельникова, 8, сообщили Depo.Харьков в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.



Возгорание произошло в легковом автомобиле Opel Kadett. Площадь пожара составила 4 кв. м. В 13:20 огонь был ликвидирован.



В результате пожара никто не пострадал.