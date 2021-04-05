События На въезде в Харьков большая пробка Вечерний Харьков 09:48 1278 Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. По словам очевидцев, пробка возле "Берлоги" в сторону Алексеевки. Читайте также Четвероногие помощники стоят на страже таможенных границ (фото) В Харькове быстрыми темпами растет число заболевших COVID-19 Харьковчанка победила на Чемпионате Европы в Москве (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Четвероногие помощники стоят на страже таможенных границ (фото) События 16:06 Лента новостей Четвероногие помощники стоят на страже таможенных границ (фото) 16:06 В Харькове быстрыми темпами растет число заболевших COVID-19 15:44 Эксперты рассказали, как локдаун повлиял на безработицу в Украине 15:26 Харьковчанка победила на Чемпионате Европы в Москве (видео) 15:04 В Харькове вышла первая в Украине книга для паллиативных пациентов 14:46 Неприятный запах можно замаскировать 14:24 В Харькове заминировали два гипермаркета (видео) 14:06