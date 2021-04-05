За сутки коэффициент новых лабораторно подтвержденных случаев вырос до 20%, при допустимой норме менее 20% на 100 тысяч населения.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины, за минувшие сутки показатели распространения коронавирусной инфекции приблизили Харьковскую область впритык к «красной зоне» карантина. Об этом свидетельствует коэффициент новых выявленных случаев и уровень госпитализации, который составил 74,1% при минимальном допустимом значении в 60% на 100 тысяч населения.Также эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом составил 115,1% при допустимом значении в 100%.Если два или более показателей будут превышать допустимый уровень более трех дней, зона карантина в регионе будет повышена до «красной».Напомним, что 5 апреля Харьковская область попала в лидеры по количеству лабораторно подтвержденных случаев в стране. Медики зарегистрировали 1155 новых случаев COVID-19. 632 человека выздоровели, 16 - скончались.