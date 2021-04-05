Всего в Харьковской области с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля вакцинировали 11189 людей.

Такие данные дает Министерство здравоохранения Украины.



В течение 4 апреля в Харьковской области прививки от коронавируса сделали 250 человек. Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.



По состоянию на 5 апреля, наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Киеве — 23629 человек.



В целом по Украине вакцинированы уже 291 824 человек, из них 1258 — в течение 4 апреля.