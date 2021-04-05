В Украине с 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин.

Это последний этап повышения, поэтому все женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, смогут выйти на пенсию только в 60 лет.Кроме того, изменился и страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту. С 2018 года требования к стажу увеличиваются ежегодно на 12 месяцев. До 2028-го минимальный требуемый стаж достигнет 35 лет.Сейчас выходить на пенсию по возрасту имеют право украинцы, достигшие возраста 60 лет и имеющие трудовой стаж не менее 28 лет. Если по достижении 60 лет стажа недостаточно, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.