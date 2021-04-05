Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«В Лозовой «Ромы» четыре дня не хоронили покойную, устроив длительное прощание.Жители 2 микрорайона в Лозовой пожаловались в соцсетях, что люди цыганской национальности прощаются со своим умершим родственником несколько дней. Для этого, у подъезда смастерили шатер прямо под забором 3 лицея. По словам местных жителей, каждый вечер попрощаться с умершей женщиной собираются толпы людей. Они зажигают костер и громко себя ведут.Люди беспокоятся за соблюдение карантинных мероприятий, потому что не знают причину смерти и пока не выпускают детей во двор», говорится в сообщении канала.