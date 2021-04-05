5 апреля на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался Анатолий Мялица.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.Анатолий Константинович Мялица - доктор технических наук, трижды генеральный директор ХГАПП (в должности с 1985 по 1990, с 1996 по 2002, с 2008 по 2015 год), Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный машиностроитель Украины, Герой Украины, почетный профессор НАУ «ХАИ».Церемония прощания состоится 6 апреля с 11:00 до 12:00 в Центре культуры Киевского района (ул. Скрыпника, 7). Похоронят Анатолия Мялицу на городском кладбище №2 (ул. Пушкинская, 102).